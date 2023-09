É falso que o governo federal mantenha benefício chamado 'Consulta Brasil'

"Quase todo brasileiro ignora isso. Veja como resgatar agora" é a legenda do vídeo promocional que conta com César Tralli, no Jornal Hoje, dizendo: "JH desta terça-feira começa com uma notícia que interessa, e muito, a 38 milhões de brasileiros. Desde o começo do dia, essas pessoas já podem pedir o dinheiro esquecido em contas bancárias. De acordo com o Banco Central, são um pouco mais de R$ 6 bilhões parados nos bancos."

Em seguida, uma repórter conta o caso de um homem que tinha dinheiro esquecido na conta para ser resgatado.

Depois disso aparece um homem que incentiva as pessoas a se cadastrarem para receber o dinheiro do "Consulta Brasil".

"Realize Sua Consulta Agora! Não fique de fora! Mais de 12 milhões de brasileiros já resgataram. Consulte agora mesmo e não perca essa chance!", é a descrição do post.

O anúncio, ao clicar no botão "Saiba Mais", redireciona o usuário para um site que diz, no topo da página, "Veja como resgatar seu saldo na Caixa" e mostra um vídeo com o título "Como ganhar R$700,00 por dia com Threads".

No site, há também a opção de um botão para que os usuários adquiram um produto digital. No entanto, no momento da visita da equipe de reportagem, esta página encontrava-se inativa.