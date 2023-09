Senador dos EUA não pediu sanções ao Brasil após fala de Lula sobre Putin

O que dizem os vídeos

O vídeo que circula no Whatsapp tem o seguinte texto: "LULA CONFRONTA O TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL E COLOCA O BRASIL DE VEZ NA GUERRA CONTRA A UCRÂNIA".

Na gravação, um homem relaciona a fala do presidente Lula em uma entrevista sobre Putin não ser preso no Brasil, caso viesse para a reunião do G20 em 2024, com a declaração do senador norte-americano Ted Cruz.

Outro no vídeo no TikTok faz a mesma relação distorcida, com o seguinte texto inserido na gravação: "LULA DESAFIA O TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL. EUA perde de vez paciência com o Brasil, o amor tá enlouquecendo".

Por que é distorcido

O senador dos EUA Ted Cruz, de fato, pediu sanções ao Brasil e a outros países com governos de esquerda, como a Argentina, durante uma audiência na Comissão de Relações Exteriores norte-americana. Porém, a fala do parlamentar norte-americano foi feita no último dia 7 (aqui), enquanto a declaração de Lula sobre Putin foi dada no dia 9 (aqui).