Prefeito de Garanhuns não derrubou estátua de Lula; monumento não existe

Por que é falso

Não há nenhum material com título similar publicado no site da Revista Veja (veja aqui).

Em uma busca no Google é possível identificar que a mesma peça de desinformação circula na internet desde 2015, quando foi desmentida pelo então prefeito de Garanhuns, Izaías Régis, segundo o portal Diário de Pernambuco (veja aqui).

Em 2021, a prefeitura de Garanhuns voltou a desmentir o boato nas redes sociais e reafirmou que a estátua não existe. "Esta fake news é antiga", afirma a publicação.

No Instagram, nesta segunda-feira (11), o prefeito de Garanhuns, Sivaldo Albino, compartilhou um post desmentindo a desinformação com o seguinte título: "Fake news sobre derrubada de estátua de Lula em Garanhuns volta a circular no país". A publicação reproduz a checagem do Estadão Verifica.