Câmara não derrubou decreto de Lula sobre armas; projeto tramita na CCJ

Um vídeo com recorte de uma matéria da Jovem Pan de 25 de abril de 2023 circula com o seguinte texto sobreposto: "Decreto das armas. Vitória. Câmara derruba decretos de armas de Lula e Dino e volta com os do Presidente Bolsonaro. 29/09/2023".

Por que é distorcido

No próprio trecho usado na publicação, o repórter destaca que o texto tinha sido inicialmente aprovado apenas na Comissão de Segurança Pública, o que significa que não houve suspensão dos efeitos do decreto de Lula (veja aqui a matéria completa).

Depois da Comissão de Segurança Pública, o PDL (Projeto de Decreto Legislativo) 3/2023 foi encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Neste momento, o projeto aguarda a designação de um relator nesta Comissão (veja aqui).

Só depois de passar pela Comissão de Justiça é que o PDL deve ser votado em plenário (veja aqui como funciona a tramitação).

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.