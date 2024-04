É falso vídeo de cantor Roberto Carlos anunciando estimulante sexual

Publicação não cita o nome do produto nem do fabricante. O usuário que revela interesse precisa clicar na legenda "Converse conosco, fale agora com um especialista". Na sequência, ele é redirecionado para o WhatsApp, onde há a imagem de uma mulher chamada Giovanna, vestida com um jaleco. O número está registrado na plataforma desde janeiro. A reportagem enviou mensagem demonstrando interesse em obter mais informações sobre o suposto produto, mas a mensagem sequer é enviada. Ao tentar ligar para o telefone (com DDD 11), o número aparece como inválido.

Roberto Carlos nega conteúdo do vídeo. Ao UOL Confere, a assessoria de imprensa do cantor negou que ele tenha dados declarações sugerindo medicamentos e disser que os advogados do artista estão analisando o conteúdo.

Isso não existe. Foi feito através de Inteligência Artificial. Essa informação, essa propaganda não procede. Até o jurídico está vendo isso.

Assessoria de Roberto Carlos

Anvisa alerta sobre falsos anúncios nas redes sociais. Em nota, a agência não falou especificamente sobre o anúncio (já que não é revelado o nome do produto nem do fabricante), mas fez alerta aos consumidores quanto às propagandas de produtos com promessas milagrosas, veiculadas na internet e em outros meios de comunicação.

Muitas vezes, estes produtos são suplementos alimentares, ou seja, alimentos fontes de nutrientes e outras substâncias bioativas, para os quais a Anvisa não aprovou nenhuma alegação desse tipo.