Havan não está fazendo promoção de liquidificador para ajudar RS; é golpe

É falso o anúncio de uma promoção em nome da Havan de liquidificador a R$ 79,90. A publicação afirma que os valores da venda do produto seriam destinados a ajudar vítimas das enchentes no RS. A empresa nega e denuncia que se trata de um golpe.

O que diz o post

Em um vídeo, o dono das lojas Havan, Luciano Hang, aparece supostamente dizendo que ele e alguns fornecedores resolveram vender todo o estoque de liquidificadores da marca Oster por R$ 79,90 para doar o valor da venda do produto para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. No fim, o vídeo direciona para um link suspeito.

O vídeo é compartilhado com a seguinte legenda: "Até você pode fazer a diferença! Liquidificadores por R$ 79,90 na Havan! E melhor ainda: 100% das vendas serão doadas para ajudar as vítimas das tragédias no Rio Grande do Sul. Renove sua cozinha e contribua para um mundo melhor!"