Miss Venezuela não jogou sangue falso no corpo em protesto

Venezuela tem onda de protestos. O país de fato tem registrado diversas manifestações após as eleições que ocorreram no final de julho em que Nicolás Maduro foi proclamado presidente (aqui). No último sábado (17), oposição e apoiadores de Maduro tomaram as ruas do país (aqui). A oposição diz que as atas provam a vitória de Edmundo González Urrutia e que será empossado em janeiro de 2025 (aqui).

Viralização. Uma publicação no Threads tinha, até esta segunda-feira (19), mais de 2.100 reações.

Este conteúdo também foi checado por Estadão Verifica, Reuters e Lupa.

