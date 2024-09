Posts enganam ao dizer que desfile de 7 de Setembro com Lula estava vazio

Público se concentrou em outros locais. Cerca de 30 mil pessoas compareceram ao desfile cívico-militar, segundo a Agência Brasília (aqui). É possível ver o início da parte das arquibancadas no vídeo abaixo, a partir dos 56min. Pela programação do evento (aqui), o acesso ao público foi liberado a partir das 6h20 em cinco pontos distintos (aqui).

Desfiles anteriores também não tinham civis no início do trajeto. Nos eventos de 7 de Setembro de 2019 (aqui) e 2022 (aqui), durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, havia apenas militares e autoridades no trecho em frente ao Palácio do Planalto e ao Congresso.

7.set.2022 - Jair e Michelle Bolsonaro passam em frente ao Palácio do Planalto durante desfile de 7 de setembro em 2022 Imagem: Reprodução/YouTube/Gov.br

Bolsonaro foi condenado por abuso em cerimônia de 2022. No último ano da gestão do ex-presidente, o 7 de Setembro recebeu uma multidão em Brasília. Porém, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) condenou Bolsonaro uso eleitoral do desfile (aqui). A Corte entendeu que ele cometeu abuso de poder e promoveu campanha usando dinheiro público nas comemorações do Dia da Independência.

Viralização. Até esta quarta-feira (11), uma das postagens tinha mais de 60 mil reproduções no Instagram.