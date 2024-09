Vídeo mostra ato de Bolsonaro na Paulista em 2021, não em 2024

Discurso é de 2021. Reportagem do site Poder 360 traz na íntegra o discurso feito por Bolsonaro há três anos na Paulista (aqui). A publicação enganosa captou o trecho inicial da fala do ex-presidente.

MASP passa por reforma. O projeto de restauração do museu começou em abril de 2024 (aqui). Os trabalhos incluem os famosos pórticos vermelhos e a laje de cobertura do vão livre. Imagens da manifestação de 7 de setembro deste ano mostram a lateral do edifício com andaimes, algo que não havia em 2021 (veja abaixo a diferença).

Em 2021, Masp não exibia andaime (esquerda). Atualmente, o prédio passa por reformas (direita), mas andaime não aparece em vídeo compartilhado nas redes sociais. Imagem: Arte UOL Confere sobre reprodução do Instagram e YouTube

Ato de 2024 foi menor. Segundo estimativas do Monitor do Debate Político no Meio Digital, da Universidade de São Paulo (USP), aproximadamente 45 mil pessoas foram à manifestação convocada por Bolsonaro no último sábado (aqui). Já o de 2021 reuniu 125 mil manifestantes, de acordo com Secretaria da Segurança de São Paulo (aqui).

Viralização. Uma postagem no Instagram tinha mais de 33 mil curtidas até esta quarta-feira (11).