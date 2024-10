É falso que Malafaia chamou Michelle Bolsonaro de 'linguaruda de Satanás'

Sobreposto à montagem, aparece o texto com as falas de Malafaia do vídeo: "UMA LINGUADURA DO SATANÁS METIDA A CRENTE, ELA DISSE PASTOR MALAFAIA É MILIONÁRIO, QUE COMPLETA COM DINHEIRO DA IGREJA, TEM ATÉ AVIÃO. EU NÃO TENHO AVIÃO NENHUM. NÃO TEM NADA NO MEU NOME. NÃO É NENHUM AVIÃO PRA USAR, NÃO É PRA MINHA FAMÍLIA. TEM UM AVIÃO LÁ, MAS O AVIÃO NÃO É PRA EU USAR PORQUE NÃO É MEU. O AVIÃO SÓ USA PRO MINISTÉRIO. AÍ A LINGUARUDA DO DIABO. VOU DAR A CHANCE, VIU FILHA, VIU, FILHA DE SATANÁS METIDA A CRENTE. VOU TE DAR A CHANCE PRA VOCÊ PROVAR O QUE VOCÊ FALOU. É ASSIM QUE EU FAÇO. SAIU NA VEJA. NÃO É O QUE FALAM, É QUEM FALA."

No rodapé, pode-se ler: "BARRACO GOSPEL: Essa sim é uma novela das nove de grande sucesso".

Por que é falso

Malafaia negou ter ofendido Michelle. Em post publicado no Instagram, o pastor afirma que a montagem é fake news e que usaram até IA para inserir o nome da ex-primeira-dama (aqui e abaixo) em trecho de sua fala sobre a vereadora, no dia 4 de agosto.

Aproximação entre Lula e a vereadora desencadeou ofensas. Duas matérias da revista Veja trazem declarações da vereadora e do pastor (aqui e aqui), nas quais Aava afirma ter conversado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre alguns pastores: "Enquanto o senhor Silas Malafaia, o Valdemiro Santiago e essa turminha, que não passa de dez, têm avião particular para ficar batendo perna, a minha igreja e centenas de outras precisam vender carnê para comprar carro". Em resposta, o pastor indagou quem seria ela e criticou a aproximação entre a vereadora, o presidente e a primeira-dama. No Instagram da vereadora, há registros ao lado de Lula com Janja, e também com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSD) (aqui e aqui).