Urnas não estão trocando votos em Trump por Kamala nos EUA

Sobreposta ao vídeo, aparece a seguinte mensagem: "URGENTE! Urnas eletrônicas em Kentucky (EUA), NÃO PERMITEM que os eleitores selecionem o nome de Trump na hora de votar". A frase é acompanhada de três emojis que representam alguém pensativo.

Por que é falso

Voto foi computado normalmente. Em uma postagem (aqui, em inglês), o republicano Tony Brown, autoridade eleitoral local, disse que a eleitora que postou o vídeo conseguiu votar de forma correta. Brown é do mesmo partido de Trump. No X (antigo Twitter), o secretário de Estado de Kentucky, Michael Adams, afirmou que não há "troca de votos". "A eleitora confirmou que sua cédula foi impressa corretamente, conforme marcada para o candidato de sua escolha", disse na publicação (aqui, em inglês).

Equipamento foi retirado de circulação para análise. Um representante do Gabinete do Procurador-Geral foi até o local de votação e, após várias tentativas, não conseguiu recriar o mesmo cenário apresentado no vídeo, observou Brown. "Não houve nenhuma alegação de problemas com o dispositivo antes, e nenhum desde que ele voltou a funcionar", disse a autoridade eleitoral local. Até a chegada dele ao local, o equipamento ficou com a tela virada para baixo, inoperante.

Fabricante diz que problema pode estar relacionado ao mau uso do aparelho. O equipamento utilizado em Laurel County é da empresa ES&S (Election Systems & Software). Representante da empresa, Katina Granger disse para The Dispatch Fact Check (aqui, em inglês) que o sistema não inverte votos. "Mais comumente, os casos relatados decorrem de um eleitor que não toca na caixa de texto no lugar correto. Neste caso, você pode ver que o eleitor está tentando tocar na pequena caixa de seleção. Eles podem tocar em qualquer lugar dentro da caixa grande que contém o nome do candidato. Casos reais confirmados de eleitores com problemas para tocar no lugar correto em uma tela sensível ao toque são, de fato, raros. Os eleitores podem selecionar e resselecionar candidatos a qualquer momento antes de imprimir sua cédula", disse a representante.

Equipamento serve para confirmar voto impresso. A máquina mostrada no vídeo é um BMD (ballot marking device ou gravador de votos). "Ele mostra quem você escolheu para cada disputa e notifica se você não fez uma seleção em uma disputa. Depois de receber sua cédula de volta do dispositivo de marcação de cédulas, você poderá revisar suas escolhas novamente antes de colocá-la no scanner. Se você cometeu um erro, poderá anular a cédula e receber outra. A Lei do Kentucky permite apenas duas cédulas nulas. Quando estiver satisfeito com sua cédula, você poderá colocá-la no scanner e ele verificará se foi contada", explica Brown.