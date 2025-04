Vídeo é de ato bolsonarista em 2024, e não do último domingo

Por que é falso

Vídeo está no TikTok desde o ano passado. Em uma busca reversa pelo Google Lens, foi possível localizar o mesmo vídeo publicado em um perfil do TikTok com data de 25 de fevereiro de 2024 (aqui). É visível perceber que se trata do mesmo vídeo, porque além da imagem aérea da avenida Paulista, tem o registro de um helicóptero sobrevoando a região.

À esquerda, vídeo desinformativo publicado ontem como se fosse recente; à direita, registro original de fevereiro de 2024 Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução Facebook e TikTok

Ato na Paulista em fevereiro de 2024. A busca reversa também leva a matérias jornalísticas sobre a manifestação bolsonarista que aconteceu no dia 25 de fevereiro de 2024 na avenida Paulista (veja aqui, aqui, aqui e aqui). Os veículos publicaram imagens e vídeos que mostram o mesmo ângulo, com o Masp à esquerda da quadro.

Obra do anexo do museu indica que o vídeo é antigo. No post verificado, o anexo do Masp aparece coberto por causa da obra. O edifício Pietro Maria Bardi foi inaugurado no dia 28 de março de 2025.

Domingo teve 1/4 do público de 2024. Segundo estimativa do Monitor do Debate Político do Cebrap e da USP junto com a ONG More in Common com base em imagens aéreas e uso de inteligência artificial, a manifestação de ontem reuniu cerca de 44,9 mil pessoas na avenida Paulista. Em fevereiro de 2024, a mesma metodologia indicou que o número foi de 185 mil pessoas.