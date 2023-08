Mulher grava suspeitos em bicicletas fazendo arrastão em São Vicente (SP)

Uma dupla vai até a janela do motorista de um carro parado e começa a pegar objetos. Outro suspeito se aproxima, e a vítima faz menção de acelerar.

A terceira pessoa envolvida dá dois tapas no capô do carro, que se afasta para longe do local. Na sequência, eles começam a pedalar.

"Chama a polícia aí, logo", diz a mulher que faz a gravação, para alguém que está próximo a ela na casa.

A Secretaria de Segurança Pública informou que acionou a Polícia Civil. Os investigadores vão analisar as câmeras a região para tentar identificar os envolvidos no arrastão.