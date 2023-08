PM prende 4 por sequestro de homem em golpe de app de namoro na Grande SP

A Polícia Militar prendeu na manhã de ontem (26) quatro suspeitos de sequestrarem um homem na Grande São Paulo após aplicarem um golpe por meio de um aplicativo de relacionamentos.

O que aconteceu

O homem de 30 anos marcou um encontro por aplicativo de namoro na noite de quinta (24). Mas ao chegar no endereço, em Osasco, o rapaz tomou um susto ao ser dominado por dois homens e levado para o cativeiro, no Morro do Socó, uma das maiores favelas da cidade.