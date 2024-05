Voluntários montam lavanderia solidária para abrigos em Porto Alegre

Com cerca 13 mil pessoas em abrigos de Porto Alegre após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, um grupo de voluntários montou uma lavanderia solidária para lavar e secar roupas das vítimas.

O que aconteceu

Centenas de pessoas reunidas, tempo chuvoso e úmido, e sem estrutura de lavanderia. Um dos problemas na permanência prolongada de vítimas em abrigos é lavar e secar as roupas, já que esses lugares emergenciais, em sua maioria, não têm espaços para isso.

Oito secadoras e 14 máquinas de lavar. O projeto, liderado por Bruna Rabello e Amanda dos Santos, começou no dia 12 de maio contando com apenas três máquinas de lavar em uma garagem no bairro Hípica, na zona sul da capital gaúcha, mas logo recebeu apoio e mais que dobrou.