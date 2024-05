Área urbana no país com risco de cheia ou deslizamento soma 3 cidades de SP

Enquanto as áreas urbanas no Brasil triplicaram desde 1985, a ocupação próxima ao leito dos rios quadruplicou.

Julio Pedrassoli, coordenador da equipe urbana do MapBiomas

Ao longo das últimas quatro décadas, o Brasil viu áreas serem ocupadas de forma desordenada, chegando a locais que deveriam ter construções proibidas por oferecer riscos a moradias, segundo o MapBiomas.

As cidades estão ficando mais densas, sem espaço. Mas se você olhar a curva, o cenário ainda é de expansão, não pararam de crescer as áreas de ocupação.

Julio Pedrassoli

Os estados com mais risco

Em 2022, o Brasil tinha 4.200 km² de áreas urbanizadas que poderiam ser alagadas se o nível do rio mais próximo atingisse três metros. O parâmetro foi utilizado como referência pelos cientistas levando em conta a área alagada na inundação registrada no ano passado na bacia do Taquari, no Rio Grande do Sul.

Entre 1985 e 2022, a expansão das áreas urbanizadas em áreas com risco de cheias aumentou 2,7 vezes. São Paulo é hoje o estado com mais áreas nessa condição: 631 km².