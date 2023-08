Família agradece doações para translado de influencer morta em Gramado (RS)

A família da influenciadora Larissa Borges, que morreu após ter uma parada cardíaca e ficar em coma em viagem a Gramado, agradeceu a ajuda dos internautas com doações para o translado do corpo do Rio Grande do Sul para Goiás.

O que aconteceu:

Em postagem no Instagram de Larissa, a família descreveu os 11 dias entre a internação e enterro da estudante de educação física como "angustiantes".