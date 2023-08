Mulher que queria 'testar' se era psicopata é condenada por matar jovem

O julgamento durou cerca de 14 horas e a primeira a prestar depoimento foi a mãe de Ariane. Eliane Laureano da Silva relembrou o dia do desaparecimento da filha e a busca por ela — e disse que os réus faziam parte de um grupo para ajudar a família a encontrar a jovem e repassavam informações falsas para despistar.

Ariane desapareceu no dia 24 de agosto de 2021, depois de sair de casa para lanchar com amigos. O corpo dela foi encontrado em uma mata seis dias depois no Setor Jaó, na capital goiana.

Raissa disse que estava arrependida e Jeferson afirmou que agiu por medo. As defesas dos dois pediram a absolvição em relação ao homicídio e ocultação de cadáver e corrupção de menores. No entanto, os jurados entenderam que há materialidade do crime e que ele foi praticado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O advogado de Raissa, Luciano Rezende, disse que irá recorrer somente para reanálise da dosimetria da pena, uma vez que ela é ré confessa. A reportagem tenta localizar a defesa de Jeferson.

A mãe da vítima disse estar insatisfeita com o resultado do julgamento. Eliane disse que esperava que a pena aplicada fosse ser maior.

Não [era o que esperava]. De jeito nenhum, muita indignação. Está todo mundo abraçando as suas mães. E eu? Estou abraçando quem agora? É muito pouco. Daqui a seis anos está todo mundo na rua. Eliane Laureano da Silva após o julgamento à TV Anhanguera

O caso

O crime aconteceu no interior de um carro. Ariane foi morta com golpes de facas após ter sido enforcada até desmaiar.