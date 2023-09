Mistério no lago: caso de cisnes Romeu e Julieta tem morte brutal e incesto

As aves foram compradas por Cláudia Lustosa, moradora que administra o parque por meio de um programa da prefeitura do Rio. Na época, Cláudia adquiriu um casal de cisnes por cerca R$ 2,5 mil, tirados do próprio bolso.

População de cisnes no parque do Rio; polícia investiga o caso Imagem: Mônica Pinto/Divulgação/Parque Guinle

Eles chegaram no Dia dos Namorados, por isso foram batizados de Romeu e Julieta. O parque já tinha gansos e marrecos, mas o cisne logo chamou a atenção com a sua imponência.

Cláudia Lustosa, administradora do parque

O casal "namorou" durante três anos. O primeiro filhote, chamado Goiabinha, veio em 2018. Ao longo do tempo, vieram mais crias, todas batizadas com nomes de comida: Goiabada, Pipoca, Marmelada, Cocada, Jujuba e outros.

Em janeiro de 2019, Julieta tinha acabado de ser "mãe" mais uma vez quando um cachorro invadiu seu ninho. O cisne foi encontrado morto, com várias mordidas. Mas o corpo também tinha um corte no pescoço —o autor do ferimento não foi identificado até hoje.

Reprodução entre pai e filha

O cisne negro Romeu foi morto no domingo (27) em parque do Rio Imagem: Reprodução/Parque Guinle

Os filhotes de Romeu e Julieta foram doados, à exceção de Goiabinha. Desolado, Romeu acabou fazendo um novo par com a própria filha.