Ataque a facadas no PR: sobrevivente relata que acordou com homem sobre ela

A sobrevivente do ataque a facadas que terminou com dois mortos — um deles o namorado da jovem — trabalhava com o homem preso em flagrante pelo crime, em Londrina. Segundo a Polícia Civil, ela tentou romper relações no ambiente profissional após investidas do suspeito.

Ela disse que acordou com o colega de trabalho sobre ela e que chegou a achar que estava enfrentando um quadro de paralisia do sono.

"Ela relatou que conheceu o autor no passado porque eram amigos e trabalhavam no mesmo local. Porém, ela percebeu que de um tempo para cá ele passou a apresentar interesse em um relacionamento amoroso, só que ela deixou claro que não tinha esse interesse", disse o delegado João Reis, em entrevista coletiva.