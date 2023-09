Mulher mantida em cárcere privado pede pizza à PM e marido é preso em AL

No dia em que conseguiu denunciar o marido, ela explicou que ele havia saído para beber. Quando retornou, o homem utilizou um fio para agredi-la. A vítima contou que conseguiu pegar o fio e o convenceu a deixá-la ligar para pedir uma pizza. Entretanto, ela ligou para a polícia e pediu socorro.

O agente que atendeu a ligação entendeu o código e enviou uma viatura até o endereço, onde o suspeito foi preso. Segundo as autoridades, a vítima sofreu "diversos tipos de violência" praticadas pelo marido, inclusive sexual — ela apresentou hematomas na região da virilha e nas pernas. Em uma ocasião, a mulher chegou a desmaiar após levar socos na região da cabeça.

Denúncias de violência doméstica ocupam o segundo lugar no ranking de ligações para o 190, atrás apenas de reclamações de perturbação de sossego alheio em Alagoas, segundo o major Chrisd'Angelo Verçosa, do Copom (Chefia do Centro de Operações Policiais Militares).

"Infelizmente, apesar das mudanças e do endurecimento da legislação, a incidência [da violência doméstica] ainda é frequente", disse Verçosa. O major também orientou as vítimas a denunciarem seus agressores.

O homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes e foi autuado por violência doméstica.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.