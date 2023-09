Defesa Civil: Chuva no RS foi a maior em 22 anos e deve voltar nesta quinta

Jair Maffi, coordenador da Defesa Civil de Passo Fundo (RS), disse em entrevista ao UOL News, que a última chuva que aconteceu com um volume tão expressivo na região foi em 2001, há 22 anos. Um ciclone atinge com força o Sul do pais e já deixou 21 mortos no Rio Grande do Sul e um morto em Santa Catarina.

Nós tivemos mais de 40 pontos de alagamentos na cidade, muitas árvores caídas, bueiros entupidos, vias interditadas, resgate de pessoas com barco e não temos rios de grande proporção que cruzam por dentro das vias urbanas. Mas mesmo assim o nível dos rios elevou-se muito, tivemos que fazer o resgate com o uso de dois barcos, um do corpo de Bombeiros e outro da polícia ambiental. Jair Maffi, coordenador da Defesa Civil de Passo Fundo (RS)

O coordenador da Defesa Civil afirmou ainda que aproximadamente 120 pessoas estão desalojadas na cidade. A maioria foi para casa de familiares e apenas nove foram encaminhadas para centros de apoio da cidade.