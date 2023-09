Após ciclone, RS deve ter mais chuvas de até 200 milímetros durante feriado

O Rio Grande do Sul, que teve na manhã de hoje uma trégua no mau tempo após ciclone que deixou pelo menos 27 mortos, terá novas ocorrências de chuvas fortes ao longo do feriado.

O que a meteorologia prevê

As regiões oeste e sul do estado, assim como parte do centro e do leste, têm risco de chuva forte, temporais de raios, vento forte e granizo a partir de hoje, segundo a MetSul.