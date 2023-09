RS: Pai e filha salvam cão com bote; porcos e vaca ficam presos em telhados

Na noite de ontem, um homem e a filha, a bordo de um bote, salvaram um cão que estava preso em uma residência em Muçum, uma das cidades mais atingidas pelo ciclone extratropical que castigou o estado.

O vídeo mostra ambos em um bote, passando pelas ruas inundadas, quando são surpreendidos por um cachorro nadando em frente à casa. Imediatamente, a jovem pede para que o pai resgate o animal, que consegue subir a bordo em segurança.

Em outro vídeo, alguns porcos são vistos se equilibrando em cima do telhado de uma granja, enquanto a água subia rapidamente.

Alguns animais, porém, acabaram ficando presos nos escombros e não conseguiram escapar, segundo testemunhas.

Como a cena impressionante registrada em Muçum/RS, onde uma ovelha ficou pendurada em cabos da rede elétrica depois que a água baixou. O animal estava na Avenida Fernando Ferrari, que ficou completamente alagada pelas chuvas e não resistiu ao ficar preso pelo pescoço quando o volume de água desceu.

Vaca no telhado

Uma vaca foi parar ontem (6) em cima do telhado de uma residência em Estrela, no Vale do Taquari, a 112 quilômetros de Porto Alegre, após a região ser afetada pela cheia do Rio Taquari.