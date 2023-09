'Cenário de guerra' no RS: moradores perdem tudo e temem chuvas do feriado

Cassiane e a família tentaram se antecipar às chuvas em Cruzeiro do Sul e chegaram a levantar móveis para preservá-los. Porém, a força do rio Taquari fez com que eles tivessem que sair às pressas do local no começo da manhã de ontem (6), quando a casa foi tomada pela enchente.

[Um vizinho] veio com o barco e nos tirou de dentro da minha casa. Minha mãe teve que sair pela janela do meu quarto. Como ela é uma pessoa idosa e já sofreu dois AVCs [acidentes vasculares cerebrais], ela tem a locomoção já bem reduzida. Nós a arrastamos para dentro do barco.

Cassiane dos Santos, moradora de Cruzeiro do Sul (RS)

Casa de auxiliar de enfermagem em Cruzeiro do Sul (RS) foi tomada pelas águas; quase todos os móveis foram levados pela correnteza Imagem: Arquivo pessoal

A estrutura da casa de Cassiane resistiu, mas a maioria dos móveis e eletrodomésticos foi levada pela correnteza e se misturou aos pertences de vizinhos.

É uma casa térrea, uma casa financiada. Nós estamos pagando por ela e perdemos todos os móveis. A estrutura da casa se manteve em pé —a única coisa que foi derrubada foi o muro dos fundos, por onde a correnteza entrou, invadiu e levou tudo embora. Levou a geladeira, forninho, micro-ondas, levou tudo, tudo. Não sobrou nada dentro de casa. Só alguns fios da internet.

Com medo ante a expectativa de mais chuvas, Cassiane —que está abrigada com o marido, a mãe e a irmã na casa de uma tia em Lajeado— ainda não conseguiu voltar à cidade devido à quantidade de entulho nas estradas.