Defesa Civil do RS faz novos alertas de enchentes e temporais

Segundo informações do Climatempo divulgadas pelo jornal O Estado de S. Paulo, novos temporais devem atingir o Rio Grande do Sul nos próximos dias.

"A chuva mais volumosa deve ocorrer no centro-sul do Estado. No norte gaúcho e na Grande Porto Alegre, o sol até pode aparecer um pouco, mas a chuva ocorre a qualquer hora e também pode ser forte", segundo o Climatempo. "Será em torno dos 80 km/h, como ocorreu na região de Canguçu. No entanto, as rajadas podem chegar aos 90 km/h no litoral sul."

O que aconteceu

Um ciclone extratropical passa pelo Rio Grande do Sul e vem deixando rastro de mortes e destruição no estado.

Quarenta mortes foram confirmadas pelas autoridades, 39 delas no RS e uma, em Santa Catarina.

Até o momento, 2.745 pessoas foram resgatadas nos 79 municípios atingidos pelas fortes chuvas. O número de desabrigados é de 2.504, e o de desalojados, 3.575.