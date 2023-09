Ciclone no RS: Defesa Civil usa drones para localizar desaparecidos

Drones do governo estadual, incluindo aqueles com tecnologia termal, estão sendo usados em campo. Equipamentos fornecidos pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional também estão sendo utilizados.

Os drones do governo federal permitem a localização de corpos, porque captam informações de altimetria (medição de alturas ou de elevações de um determinado terreno) e altitude (medição da distância vertical de um ponto em relação ao nível do mar).

Com o compilado desses dados é possível calcular o plano altimétrico (determinando os níveis do terreno), massa, altura e distâncias.

Os drones são importantes ferramentas utilizadas nas ações de prevenção, preparação e resposta durante as operações de busca e salvamento. Eles possibilitam que as unidades de busca cheguem a locais que estão inacessíveis, oportunizando maior eficácia, precisão e segurança às atividades de socorro, com imagens em tempo real, de forma dinâmica, ágil e eficiente.

Coronel Luciano Chaves Boeira, chefe da Casa Militar e Proteção e Defesa Civil

Apoio a resgates

As equipes estaduais de resgate estão contando com a ajuda da Defesa Civil Nacional. Na quarta (6), chegaram de Brasília integrantes do Gade (Grupo de Apoio a Desastres) .