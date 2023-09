'Cenário de guerra', diz ministro sobre passagem de ciclone no RS

Graças a Deus não tivemos maiores problemas na noite de ontem em relação a esse temporal, mas o acumulado [de chuva] nos últimos dias é realmente desafiador, é um cenário de guerra.

O governo federal reconheceu ontem o estado de calamidade pública em 79 municípios castigados pelas chuvas no estado. Com o reconhecimento, os municípios já podem solicitar repasses para atendimento à população, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de moradias e infraestruturas destruídas pelo desastre.

O ministro disse estar alinhando com o governo do RS para que seja apresentado um plano de reconstrução de casas. "Em vez de a gente receber 79 planos [de cada uma das cidades], nós achamos que é mais ágil e coordena melhor um plano do governo do estado, levantando todas as informações, apresenta para nós um plano, e nós garantimos 100% dos recursos", disse ele, citando também a reconstrução de escolas e postos de saúde em caso de eventuais danos.

Waldez visitou o estado ontem e disse que deve retornar amanhã ou no domingo com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB). O presidente Lula (PT) embarcou ontem rumo à Índia para participar da Cúpula do G20. Segundo o ministro, a ordem do petista é que o governo faça o necessário para "amenizar o sofrimento" da população gaúcha.

O ministro disse ainda que o governo tem "aprimorado" o debate sobre as mudanças climáticas. Ele citou uma possível mudança na legislação reconhecendo situação de emergência climática permanente aos municípios que por uma década têm vivido situações como estas.

Tragédia afetou mais de 10 mil pessoas

A tragédia no Sul já deixou 42 mortos (41 deles no RS e um em SC) e 10,5 mil desalojados e desabrigados. Esta já é considerada a maior tragédia natural no Rio Grande do Sul das últimas décadas.