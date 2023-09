Hospital é evacuado após incêndio no Pará; 250 pacientes são transferidos

Cerca de 250 pacientes foram removidos da unidade de saúde no momento do incêndio, que ainda tem as causas investigadas.

Ao UOL, a secretária municipal de Saúde, Irlaine Maria Figueira da Silva contou que uma médica de plantão presenciou o momento em que a fiação elétrica da incubadora superaqueceu, iniciando o curto-circuito.

Ela viu quando a fiação deu um 'pipoco' e rapidamente retirou a criança que estava na incubadora e levou para um local seguro. O fogo, porém, começou a se alastrar para outra área, onde as mães estavam internadas, e rapidamente começamos a evacuar toda a unidade.

Irlaine Silva, secretária municipal de Saúde de Santarém

Segundo Irlaine, o Corpo de Bombeiros foi chamado e conseguiu conter as chamas. Ninguém ficou ferido no incêndio ou na operação de remoção dos internados.

A secretária explica que o hospital municipal da cidade é referência naquela região do Pará e muitos pacientes, de diversas áreas próximas, buscam a unidade para atendimento.

Segundo Irlaine, existem, no momento, apenas duas opções para recebimento dos pacientes: os hospitais regionais do Baixo Amazonas e do Tapajós.