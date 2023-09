Menina baleada em ação da PRF tem parada cardiorrespiratória e é reanimada

"A paciente está hemodinamicamente instável e segue entubada no CTI pediátrico", diz a nota da secretaria de Saúde. A menina está internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

O tiro acertou a coluna e a cabeça da menina, que precisou passar por cirurgia. A criança está internada desde a madrugada de sexta-feira (8).

Ontem, o hospital já havia informado que a criança passou de um quadro "hemodinamicamente estável" para "hemodinamicamente instável". Isso significa que os parâmetros vitais, como pressão sanguínea e frequência cardíaca, estão instáveis.

O caso

A menina foi baleada enquanto passava de carro com a família no Arco Metropolitano, na altura de Seropédica, Baixada Fluminense Imagem: Reprodução/ONG Rio de Paz

A criança foi baleada dentro do carro da família em Seropédica, na Baixada Fluminense, no último dia 7. Os familiares disseram que os tiros partiram da polícia, que afastou três agentes. No carro, estavam a menina, os pais, a irmã e uma tia.