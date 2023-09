Adolescente é apreendido suspeito de participar de morte de contadora no CE

Adriano Andrade Ribeiro é motorista de aplicativo e empresário. Segundo as investigações, ele teria usado o carro para dar apoio ao adolescente e a outro suspeito na ação.

O motorista foi preso com objetos da mulher em um imóvel no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza. A polícia confirmou também a participação do professor de inglês Leonardo Nascimento Chaves, marido da contadora no crime.

Leonardo é apontado como o mandante do crime, segundo a investigação da polícia. De acordo com as investigações, ele havia comprado uma passagem para Portugal, mas foi localizado ao deixar a casa de familiares da mulher em Fortaleza. Ele foi indiciado por feminicídio.

O motorista de aplicativo responderá por homicídio qualificado e corrupção de menores. Com ele e com o adolescentes, a polícia apreendeu dois celulares e uma panela elétrica da vítima, além do veículo do suspeito.

O crime

Kaianne Bezerra Lima foi morta por um objeto contundente, em uma casa do bairro Planalto do Sol. Equipes da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para atender a ocorrência.