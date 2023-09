MPF pede nova perícia em armas e carro de família de menina morta pela PRF

O MPF (Ministério Público Federal) do Rio de Janeiro pediu que todas as armas, inclusive as pistolas, que estavam com os policiais durante a abordagem do carro da família de Heloísa dos Santos Silva passem por perícia. A menina de 3 anos morreu ao ser atingida na nuca por um disparo durante uma ação da PRF (Polícia Rodoviária Federal) no Arco Metropolitano, em Seropédica, na Baixada Fluminense.

O que aconteceu

O MPF pediu perícia em todas as armas que estavam com os policiais, inclusive das pistolas. Além disso, uma nova perícia será realizada no carro da família abordado pela PRF durante a ação. O órgão também pediu a prisão preventiva dos agentes envolvidos.