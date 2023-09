Vídeo mostra passageiros de avião que caiu no AM antes de embarcarem

Um vídeo publicado nas redes sociais na madrugada deste domingo (17) mostra o momento em que passageiros entravam no avião de pequeno porte que caiu no município de Barcelos, a 400 km de Manaus, capital do Amazonas. O acidente deixou 14 mortos entre passageiros e tripulantes.

O que aconteceu

Nas imagens gravadas por um dos passageiros, eles aparecem em um momento descontraído embarcando na aeronave. Quase todos aparecem no vídeo com os pertences nas mãos para entrar na aeronave.