'Ele não sabia nadar', diz primo de turista desaparecido no litoral de SP

Daniel José Mendes Barbosa dos Santos, 19, é um dos turistas que desapareceram no mar, no domingo, nas praias do Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo familiares, o rapaz não sabia nadar.

O que se sabe:

Em entrevista ao UOL, o advogado Vinicius Mendes, primo do rapaz, afirmou que ele havia decidido de última hora fazer um "bate e volta" até a cidade do Guarujá, com a namorada, Luana.