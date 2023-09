IML libera corpos das 14 vítimas de acidente aéreo no Amazonas

Vítimas do acidente

- Fabio Campos de Assis (GO)

- Gilcresio Salvador de Medeiros (GO)

- Renato Souza de Assis (GO)

- Marcos de Castro Zica (GO)

- Roland Montenegro Costa (MA)

- Euri Paulo dos Santos (MG)

- Guilherme Boaventura Rabelo (MG)

- Heudes Freitas (MG)

- Witter Ferreira de Faria (MG)

- Fábio Ribeiro (PR)

- Hamilton Alves Reis (SP)

- Luiz Carlos Cavalcante Garcia (SP)

- Leandro Costa de Souza - (RR) - piloto

- Fernando Luiz Galvão Bezerra Júnior (CE) - copiloto

Horas antes do acidente, um dos pescadores postou um vídeo do grupo no avião que caiu. Eles aparecem em um momento descontraído antes de embarcarem. O empresário mineiro Gulherme Boaventura Rabelo aparece nas imagens dizendo que faria uma videochamada com a mulher.

Médico era amigo de Gilmar Mandes. Um dos passageiros mortos, o médico Roland Montenegro era considerado um dos pioneiros em transplantes em Brasília. Ele trabalhou durante muitos anos no Hospital de Base de Brasília e hoje atuava como consultor particular. Ele era amigo do ministro Gilmar Mendes, do STF.

Piloto e copiloto eram de famílias ligadas à aviação. Leandro Costa de Souza era piloto desde 2000. O interesse por voar vinha de casa: em sua família há três outros pilotos. Sua irmã, a médica Leidiana Costa Nobles, é especializada em resgate aéreo e perita aeronáutica. O copiloto Fernando Galvão trabalhava na Manaus Aerotáxi com o pai, Fernando Luiz Galvão Bezerra, que também é piloto.

O acidente

O acidente teria ocorrido no momento em que o avião, que partiu de Manaus, se aproximava do pouso, no aeroporto de Barcelos. "Devido às péssimas condições climáticas, duas aeronaves retornaram para Manaus e o piloto do avião decidiu tentar o pouso", diz a nota da Defesa Civil.