Empresário é morto a tiros em frente ao próprio bar no litoral de SP

O criminoso se aproximou da janela do carro e atirou três vezes na região do tórax. Marcos foi levado com vida ao Hospital Irmã Dulce, mas não resistiu aos ferimentos.

Marcos tinha fechado o bar há poucos minutos e iria dar carona para um amigo que costumava cantar no local, segundo informações do site A Tribuna. O amigo não foi atingido pelos disparos.

Policiais viram o atirador fugindo a pé pela rua Embaré, mas ele não foi localizado.

Foi feita perícia no veículo e dois cartuchos foram encontrados no local. O caso foi registrado como homicídio na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande, que realiza diligências para identificar e prender o autor do crime.