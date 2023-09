Motorista que atingiu bomba em posto morre 1 dia após ter alta médica em SP

Enquanto aguardava a transferência para a audiência de custódia, o homem passou mal e foi levado ao Hospital do Campo Limpo para atendimento médico, mas não resistiu e morreu. A identidade do rapaz não foi divulgada.

Foram solicitados exames ao IML (Instituto Médico Legal) para auxiliar no esclarecimento do caso, informou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública) ao UOL. A causa exata da morte do rapaz não foi informada.

O condutor do automóvel estava embriagado, segundo informado pela pasta anteriormente. Apesar de internado, ele foi preso em flagrante e ficou sob custódia policial na unidade de saúde por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) e lesão corporal culposa, ambos em direção de veículo automotor.

Relembre o caso:

A SSP-SP informou que policiais militares foram acionados para atender um acidente de trânsito com vítima no posto de gasolina. Três pessoas morreram no local do acidente enquanto outras três (incluindo o motorista) foram socorridas ao Hospital Pedreira, UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Campo Limpo e Hospital Campo Limpo.

Um funcionário do posto de gasolina afirmou que presenciou o acidente e viu o carro se aproximando dos tanques de combustíveis em alta velocidade.