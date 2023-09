'Prisão dos policiais é o mínimo que se espera', diz pai de Heloísa

Policiais vão responder em liberdade

Agentes responderão em liberdade, mas devem usar tornozeleira eletrônica, decidiu juiz da 1ª Vara Federal no Rio de Janeiro. Três agentes participaram da abordagem: Matheus Domicioli Soares Viegas Pinheiro, Wesley Santos da Silva e Fabiano Menacho Ferreira — que assumiu a autoria dos disparos.

Eles também devem entregar as armas e serão afastados das funções policiais, além de terem a obrigação de se apresentar à Justiça uma vez por mês e ficarem proibidos de sair de casa de noite e em dias de folga. "[Fica] autorizada a saída de suas residências tão somente para comparecer à repartição na qual estão lotados, devendo retornar imediatamente após o encerramento do expediente", diz a decisão.

Eles também não poderão se aproximar das vítimas e parentes delas, nem do carro envolvido na abordagem.

Uma tia de Heloísa disse que 28 agentes da corporação estiveram no hospital no qual a garota ficou internada, e um desses policiais a intimidou, mostrando um projétil do fuzil que teria sido utilizado no crime. A informação consta no pedido de prisão apresentado pelo MPF à Justiça, ao qual a GloboNews teve acesso.