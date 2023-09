Governo repudia alunos de medicina que ficaram nus em jogo feminino em SP

Um grupo com cerca de 15 alunos da São Camilo também foi filmado com as calças abaixadas exibindo as nádegas em direção à torcida rival.

A partida entre Unisa e São Camilo aconteceu no Calomed (competição entre calouros da faculdade de medicina), em maio, em São Carlos, no interior de São Paulo.

A reportagem tentou contato com a Universidade São Camilo e com a Unisa por telefone e por email, mas não obteve retorno. A matéria será atualizada caso haja algum posicionamento.

A reportagem também questionou a Secretaria de Segurança Pública se foi feita alguma ocorrência sobre o caso, mas não obteve retorno até a publicação da matéria. O texto será atualizado caso haja algum posicionamento.

"Não houve masturbação"

A reportagem ouviu alunos presentes na partida polêmica. Eles alegaram, sob condição de anonimato, que os homens não se masturbaram, como foi relatado em alguns posts das redes sociais.