Justiça aumenta pena de réus por roubo em aeroporto a 252 anos de prisão

O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou um pedido do Ministério Público e aumentou a pena dos seis condenados por roubar 734 kg de ouro no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em 2019. Somadas, as sentenças agora ultrapassam 252 anos de prisão.

O que aconteceu

Carga roubada do terminal de carga do aeroporto de Guarulhos era avaliada em cerca de R$ 117 milhões.