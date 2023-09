Traficante engole 25 selos de LSD para despistar polícia e passa mal no DF

Os anúncios foram enviados à polícia em "diversas denúncias anônimas" e as apurações mostraram que ele recebia dinheiro e transferências bancárias para entregar as drogas.

Durante uma operação que o autuou em flagrante na tarde de ontem, o suspeito engoliu a cartela de LSD, passou mal e apresentou falas desconexas, segundo o BO.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para a UPA do Paranoá e foi levado à delegacia após receber alta.

Além do LSD engolido, foram encontrados com o suspeito outras cartelas da droga, porções de maconha, três tubos com líquido semelhante a MDMA e frações de comprimidos de ecstasy.

O UOL tenta encontrar a defesa do suspeito para um posicionamento.