Polícia confirma que corpo encontrado em poço em SP é de menina de 8 anos

"Encerra-se uma investigação e, infelizmente, se inicia outra", afirmou à emissora. "Ela era bastante conhecida, andava na rua a noite, era muito querida pela comunidade", acrescentou o delegado.

O crime foi registrado pela 1ª Delegacia da Divisão de Homicídios do DHPP, que apura o envolvimento de um adolescente no crime, bem como atua para esclarecer todas as circunstâncias relativas aos fatos, disse a SSP, em nota.