BA: Após mortes, secretário diz que ações da PM são 'início de trabalho'

"Temos que trabalhar, sim, com muita responsabilidade, em busca das lideranças criminosas, e em busca de descapitalizar também isso. Estamos no início de um trabalho, mas vamos seguir firmes nessa toada", afirmou.

Segundo o secretário, as facções "têm demonstrado um poder bélico que se reflete no grande número de armamento apreendido neste ano". De acordo com ele, neste ano, foram apreendidas mais de 4 mil armas de fogo.

"Chegamos a parte do grupo que atacou os policiais. Estamos com outras investigações em andamento para que todos os envolvidos sejam levados à Justiça", afirmou.

Ainda conforme o secretário, as polícias Militar e Civil terão apoio de veículos blindados da Polícia Federal que foram enviados à Bahia e chegaram a Salvador na manhã de hoje.

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu enviar para a Secretaria de Segurança Pública da Bahia R$ 12 milhões obtidos por meio de um acordo com um alvo investigado por suspeitas de corrupção no Judiciário baiano, no caso batizado de Operação Faroeste.

Operação na capital

Policiais participam de ação contra o tráfico de drogas em Salvador Imagem: Alberto Maraux/SSP-BA

Segundo a Polícia Civil, os mortos nesta sexta-feira (22) seriam alvos de mandados de prisão que resistiram à polícia no bairro de Águas Claras. A identidade deles não foi divulgada. Os mandados são cumpridos com apoio de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar.