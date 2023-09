Vídeo: motoqueiro aperta gatilho contra motorista, mas arma não dispara

O motoqueiro, que carregava uma mochila de entregador, bateu na janela do carro.

Segundo relato da vítima à Polícia Civil de Minas Gerais, o suspeito teria pedido o relógio dos passageiros. Uma mulher que estava no banco de trás jogou o relógio no chão do veículo.

Foi neste momento que o motociclista apertou o gatilho da arma, que não disparou —os motivos ainda não estão claros, de acordo com a polícia. Em seguida, o suspeito fugiu.