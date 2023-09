Seca no Amazonas pode impactar 520 mil e gera risco a povos ribeirinhos

Em agosto, choveu apenas uma vez na capital Manaus, segundo reportou a Climatempo com base nos dados do Inmet (Instituto Nacional de Metereologia). O acumulado foi de 18,1 mm, apenas 32% da média climatológica para este período do ano, que é de 56,1 mm.

Outros estados do Norte também encaram consequências da estiagem. Em Rondônia, a capital Porto Velho aparece como município em risco em atenção de acordo com as medições do Sipam (Sistema Integrado de Monitoramento e Alerta Hidrometereológico), administrado por órgãos federais.

Amazonas e Rondônia terão reunião com o governo federal para discutir a transferência de recursos. Amanhã (26), os ministérios de Portos e Aeroportos e de Transportes se reunirão com os governadores do Amazonas, Wilson Miranda Lima, e de Rondônia, Marcos Rocha (União Brasil), além de deputados e senadores dos Estados.

Governo estadual diz que deve investir R$ 100 milhões e articular "30 órgãos da administração direta e indireta" para lidar com a crise.

Navegação afetada

O período de seca já afeta a navegação de rios importantes, como o Amazonas, o que pode reduzir a capacidade de transporte pelo rio em 40% em duas semanas e até 50% até outubro.