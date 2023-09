Mulher com camisa do São Paulo é presa com 14 celulares debaixo da blusa

Uma mulher de 32 anos foi presa com 14 celulares embaixo da roupa após a partida final da Copa do Brasil, disputada entre São Paulo e Flamengo, no final da tarde de domingo (24), no estádio do Morumbi, na zona sul da capital. São Paulo ganhou a partida e venceu a competição pela primeira vez.

O que aconteceu:

Um vídeo gravado por policiais militares mostram a mulher retirando 13 celulares furtados embaixo da blusa que ela vestia.