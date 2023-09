Geleião, Lúcifer: no PCC, Marcola coleciona rivais e planos de assassinato

Lúcifer

Outro racha que gerou inimizade com Marcola dentro do PCC foi com Marcos Paulo da Silva, o Lúcifer. Diagnosticado com psicose, confessou — com orgulho — ser o autor de 48 assassinatos dentro de presídios de São Paulo.

02.08.2021 -- Lúcifer, em fotografia de 2018 Imagem: Reprodução

Ele é apontado como criador da facção "Irmandade de Resgate do Bonde Cerol Fininho", grupo criado quando teria rompido com o PCC em 2013.

"Ele rompe com o PCC. Na visão dele, o PCC começa a fugir daquilo que seria o intuito ou ideal da facção, que seria a opressão carcerária. O PCC começa, no olhar de Lúcifer, visar apenas o lucro. Com isso, ele se revolta e começa a matar", comentou a desembargadora Ivana David, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em entrevista à Record TV.

De acordo com o colunista do UOL Josmar Jozino, está no estatuto da facção a missão de matar inimigos, principalmente do PCC, sendo obrigatório decepar a cabeça e arrancar as vísceras das vítimas.