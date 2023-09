Caso Heloísa: MPF recorre e cita perigo à família ao pedir prisão de PRFs

O ser policial no caso não é mera circunstância. Não estavam eles no lazer num domingo à tarde. As vítimas vivenciaram a experiência de vê-los armados, inclusive com armas de longo alcance. As vítimas tiveram contatos e embates verbais com estes policiais. Elas, as vítimas, são capazes de identificá-los e eles, os policiais, são capazes de identificá-las.

Eduardo Benones em recurso que pede a prisão dos três agentes da PRF acusados pela morte de Heloísa

Além dos indícios de autoria por parte de um dos policiais, há "perigo psicossocial que se concretiza em atos de assédio e tem como consequências o pavor, o temor, o medo e o silêncio de testemunhas", elencou Benones na ação direcionada ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

A presença de 28 policiais rodoviários no hospital e a não preservação da cena do crime também são pontos relembrados por Benones quando cita a necessidade da preventiva, em sua avaliação. Ele chamou a atitude de "corporativismo intimidatório" que pode continuar a intimidar a família de Heloísa.

O caso

Heloísa foi baleada dentro do carro da família em Seropédica, na Baixada Fluminense, no último dia 7. Os familiares disseram que os tiros partiram da polícia, que afastou três agentes. No carro, estavam a menina, os pais, a irmã e uma tia.

O agente da PRF Fabiano Menacho Ferreira disse em depoimento que disparou contra o carro "depois que ouviu o barulho de tiro", segundo a TV Globo. De acordo com o policial, ele e dois colegas começaram a perseguir o veículo após constatarem que o automóvel era roubado.