'Sem paz': mãe narra saga para enterrar filho achado morto há 2 anos

O caso

Em 15 de outubro de 2019, Carlos saiu para trabalhar, como de costume: ele fazia entregas como motoboy para uma pizzaria no centro de Porto Alegre. Naquele dia, porém, não voltou para casa.

Maria conta que só soube do desaparecimento do filho após uma ligação do chefe do rapaz, que estava preocupado se ele havia retornado.

A moto usada por Carlos para trabalhar foi encontrada no dia seguinte ao desaparecimento, em frente à casa de um senhor, que ligou para o número que constava no baú do veículo. O idoso disse ter estranhado a moto parada ainda com a chave.

"Chamei um vizinho para me levar ao local para buscar a moto. Ali, passei a suspeitar que alguma coisa tinha acontecido com meu filho. Eles só trabalhavam na área do centro, não atendiam esse bairro [onde estava a moto]. Mas ele foi até esse local e deixou a moto da empresa lá, perto de uma mata fechada."

Começou, então, a saga da família para encontrar Carlos. "Queria encontrar meu filho, independentemente de como fosse, só queria poder abraçá-lo ou enterrá-lo", diz Maria.