MG: Preso por suspeita de matar a namorada, jovem diz que brincava com arma

Munição no cabelo

Médicos encontraram uma munição de calibre .38 no cabelo da jovem. Além disso, os profissionais constataram uma perfuração na altura do queixo de Maria Vitória.

No local do crime, a perícia recolheu quatro munições calibre .38 intactas e três estojos usados. Um pino com substância "semelhante a cocaína" foi encontrado, além de outros quatro vazios.

Nas redes sociais, amigos e familiares da vítima prestaram homenagem. O sepultamento estava previsto para hoje, às 18h, em Carmópolis de Minas.